Золотой запас России продолжает стремительно таять

Запас золота в России продолжает стремительно иссякать. Об этом пишут местные официальные СМИ.

Говорится, что доля этого драгоценного металла в резервах Центробанк в марте снизилась на 2,9%.

Стоить напомнит, что до этого Центробанк информировал о том, что международные резервы России на 1 апреля составили 748,984 миллиарда долларов против 809,308 миллиарда долларов месяцем ранее.

Добавлялось, что вложения страны в золото в прошлом месяце снизились до 333,968 миллиарда долларов против 384,025 миллиарда долларов на предыдущую отчетную дату.

Указывается, что доля золота в российских активах в результате снизилась до 44,6% с 47,5% месяцем ранее.

Примечательно, что такая динамика стала наиболее заметной с июня 2013-го года, когда доля этого металла в резервах в месячном выражении снижалась на 1,2%.

Резюмируется, что максимальная доля золота в резервах России наблюдалась на 1 января 1993-го года (56,9%), а минимальная фиксировалась в июне 2007-го года (2,1%).

Ранее мы писали, что золото и серебро вновь начали дорожать.