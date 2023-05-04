Стало известно, почему Украина держит свои войска на границе с Молдовой

Главное: Украина вынуждена держать войска на границе с Молдовой. Из-за Приднестровья.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья. Его слова цитирует TV8.

По его словам, из-за республики наша страна вынуждена держать войска на данном участке границы с Молдовой.

Дипломат сказал: «Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге, это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией».

По его словам, Приднестровье, это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Он отметил: «И мы абсолютно уважаем тот путь, который выберет правительство Молдовы в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона. Мы уважаем своих соседей. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы вправе решать сами как вам развивать свою страну, и как решать проблему Приднестровья».

Отмечается, что «Приднестровье для Украины это тоже проблема».

Министр заявил: «Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует. ВСУ не будут предпринимать никаких инициативных действий в отношении Приднестровья, так как это территория Молдовы».

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