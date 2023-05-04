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Новости > Орбан рассказал, как деградирует Запад

Орбан рассказал, как деградирует Запад

Агата Кловская
04.05.23 15:08
159
Орбан рассказал, как деградирует Запад

Главное: Виктор Орбан считает, что Запад деградирует. Он предрек новые войны.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поведал о деградации стран Запада. Он выступил на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Так, политик сказал, что еще тридцать лет назад на Западный мир приходилось более 60% мирового производства, а сейчас это лишь 40%.

В то же время, по его словам, 80% необходимого энергосырья добывается не в западных странах.

Венгерский лидер отметил: «В сфере демографии наши дела тоже плохи. Население Земли растет, а Запада сокращается. Заселение и миграция лишь прикрывают, а не решают проблему. Только в военной мощи мы первые».

Виктор Орбан заявил: «На первый взгляд, это хорошая новость. А на второй взгляд очевидно, что если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведет к военным конфликтам. Это сейчас и происходит».

В тему: Орбан сделал неожиданное заявление по поводу завершения войны в Украине.

Тэги: мир, политика, война, Венгрия, Запад, Виктор Орбан

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