Главное: Виктор Орбан считает, что Запад деградирует. Он предрек новые войны.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поведал о деградации стран Запада. Он выступил на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Так, политик сказал, что еще тридцать лет назад на Западный мир приходилось более 60% мирового производства, а сейчас это лишь 40%.

В то же время, по его словам, 80% необходимого энергосырья добывается не в западных странах.

Венгерский лидер отметил: «В сфере демографии наши дела тоже плохи. Население Земли растет, а Запада сокращается. Заселение и миграция лишь прикрывают, а не решают проблему. Только в военной мощи мы первые».

Виктор Орбан заявил: «На первый взгляд, это хорошая новость. А на второй взгляд очевидно, что если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведет к военным конфликтам. Это сейчас и происходит».

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