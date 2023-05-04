Синоптики говорят, что завтра в Украине существенно потеплеет

Главное: В Украине потеплеет. Но возможны небольшие дожди.

Детали: В Гидрометцентре поведали о погоде в Украине на пятницу, 5 мая. Появился прогноз синоптиков.

По стране прогнозируют переменную облачность.

Специалисты говорят, что в северо-восточных регионах и Карпатах местами возможен небольшой кратковременный дождь, на остальной территории должно быть без существенных осадков.

Температура в западных и северных регионах ночью составит 4-9 тепла, а днем плюс 11-16.

На остальной территории Украины ночью прогнозируют 7-12 тепла, а днем плюс 17-22, при этом на юго-востоке страны воздух прогреется до 24 тепла.

Эксперты говорят, что ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет 4-9 тепла, а днем плюс 11-16. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

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