Россия обвинила США в атаке БПЛА на Кремль

Главное: У Владимира Путина прокомментировали атаку БПЛА на Кремль. Говорят, что за ней стоят в США.

Детали: Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю атаку БПЛА на Кремль, где находится резиденция главы государства. По его словам, данные о причастности к ней Украины и США получает специальная служба.

Он отметил: «Это те данные, которыми мы располагаем. Те данные, которые получает наша специальная служба».

Кроме этого чиновник ответил на уточняющий вопрос, не раскрываются ли пока эти данные: «Нет. Вы понимаете, что, собственно, раскрывается лишь малая толика из этих данных».

Дмитрий Песков сказал: «Очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что Россия знает об участии США в совершенном теракте. И понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте».

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