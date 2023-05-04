Международные резервы Украины продолжают быстро расти

Главное: Украина продолжает накапливать свои международные резервы. В апреле они выросли на 13%.

Детали: В апреле международные резервы Украины снова выросли. Об этом сообщили в НБУ.

Финансовый регулятор информирует, что они увеличились сразу на 13% до 35 миллиардов 943,2 миллионов долларов, что является максимумом с августа 2011-го года.

Стоит отметить, что в марте международные резервы нашей страны росли на 10,4% до 31 миллиардов 878,21 миллиона долларов.

Поясняется, что рост был благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне дальнейшего снижения объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте.

Так, на валютные счета правительства в НБУ поступило 5 миллиардов 851,6 миллиона долларов: 2 миллиарда 706,5 миллионов долларов в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ, 1 миллиард 652,5 миллионов долларов как макрофинансовая помощь от ЕС, 1 миллиард 250 миллионов долларов от США через трастовый фонд Всемирного банка, 242,6 миллиона долларов пришло от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

В то же время наше правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 446 миллионов долларов, из которых 282,7 миллиона долларов ушли за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 113,1 миллиона долларов – долга перед Всемирным банком, а остальная сумма – долга перед другими международными кредиторами.

Кроме этого Украина выплатила Международному валютному фонду 107,4 миллиона долларов.

Стало известно, что в минувшем месяце НБУ продал на валютном рынке 1 миллиард 374,1 миллиона долларов и выкупил в резервы 3,7 миллиона долларов. Чистая продажа валюты снизилась по сравнению с мартом на 298,5 миллионов долларов до 1 миллиарда 370,4 миллионов долларов.

Информируется, что в апреле за счет переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 128,7 миллиона долларов.

Резюмируется, что текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца грядущего импорта.

В тему: В Украине стремительно растет уровень бедности.