Президент Зеленский впервые прибыл в Нидерланды

Главное: Зеленский прилетел в Нидерланды. Это первый визит Зеленского туда как главы украинского государства.

Детали: Президент Владимир Зеленский после поездки в Финляндию прибыл с визитом в Нидерланды. Местные СМИ уже публикуют кадры его кортежа. Об этом сообщает NOS.

Журналисты информируют, что он летел правительственным самолетом Нидерландов.

Источники информационного агентства ANP утверждают, что сегодня у Зеленского запланирована встреча с нидерландским премьер-министром Марком Рютте.

Это первый визит Зеленского в Нидерланды как главы украинского государства и один из его немногих поездок за пределы Украины с момента начала полномасштабной войны.

В тему: Зеленского ждут в Германии.