В США отреагировали на «атаку» на Кремль

Главное: Американский госсекретарь Энтони Блинкен призвал воспринимать новости от Кремля «с очень большой осторожностью». Он не может подтвердить сообщение о вероятной атаке на Кремль.
Детали: Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал утверждение российских официальных лиц по поводу «атаки» БПЛА на Кремль в среду, 3 мая. Об этом сообщает New York Times.
По его словам, он не может подтвердить сообщение о вероятной атаке на Кремль.
«Я бы воспринимал все, что выходит из Кремля, с очень большой осторожностью», — добавил чиновник.
Блинкен также ответил на вопрос о позиции США по любым возможным атакам Украины на Россию.
«Это дело Украины, какие решения она принимает, чтобы защищать себя», — подчеркнул американский чиновник.
В тему: У Зеленского понятия не имеют, кто бы мог атаковать Кремль.