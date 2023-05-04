В США отреагировали на «атаку» на Кремль

Главное: Американский госсекретарь Энтони Блинкен призвал воспринимать новости от Кремля «с очень большой осторожностью». Он не может подтвердить сообщение о вероятной атаке на Кремль.

Детали: Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал утверждение российских официальных лиц по поводу «атаки» БПЛА на Кремль в среду, 3 мая. Об этом сообщает New York Times.

По его словам, он не может подтвердить сообщение о вероятной атаке на Кремль.

«Я бы воспринимал все, что выходит из Кремля, с очень большой осторожностью», — добавил чиновник.

Блинкен также ответил на вопрос о позиции США по любым возможным атакам Украины на Россию.

«Это дело Украины, какие решения она принимает, чтобы защищать себя», — подчеркнул американский чиновник.

В тему: У Зеленского понятия не имеют, кто бы мог атаковать Кремль.