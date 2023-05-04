Зеленский рассказал, когда может закончиться война в Украине

Главное: Зеленский заявил, что Украина никаких месседжей и лично Путину давно не направляет. Закончиться война может только остановкой агрессии Российской Федерации, подчеркнул президент.

Детали: Президент Владимир Зеленский заявил, что «никаких месседжей» России направлять не собирается. Об этом глава государства сказал в среду, 3 мая, на брифинге после встречи глав государств и правительств Украины и стран Северной Европы в Хельсинки, передает Интерфакс-Украина.

«Мы никаких месседжей России, президенту Путину давно не направляем. Мы боремся за свое государство и только на нашей земле, на своей земле», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, какой месседж России он хотел бы послать этим саммитом.

Президент подчеркнул, что «нам все равно, что происходит в России с гражданами России».

«Нам не все равно, что происходит в Украине, в которую пришла оккупация и российская агрессия... Закончиться война может только остановкой агрессии РФ», — подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что Украина должна стать 33-м членом НАТО.

«Мы понимаем, что во времена агрессии невозможно Украине присоединиться к Альянсу, но нет препятствий принять политическое решение об алгоритме нашего присоединения», — сказал он.

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