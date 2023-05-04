Киев пережил ночную атаку России – обломки дронов и ракет упали в нескольких районах

Главное: Ночью Киев подвергся атаке России. Стало известно о последствиях.

Детали: В ночь на четверг, 4 марта, Россия вновь атаковала Киев с воздуха. О последствиях поведали в КГВА.

Отмечается, что в Шевченковском, Печерском и Подольском районах города на разных улицах возле жилых домов упало около десяти обломков дронов и ракет, которые повредили автомобили и дорожное покрытие.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Стоит добавить, что воздушная тревога на территории украинской столицы и области длилась четыре часа.

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