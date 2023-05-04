Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 192 590 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 192 590 солдат

Александр Панько
04.05.23 09:33
146
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 192 590 солдат

Главное: РФ потеря в войне уже 192 590 солдат. Уничтожено 3 707 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 4 мая.

Сообщается, что погибли уже 192 590 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 707 танков, 7 216 боевых бронированных машин, 2 962 артиллерийские системы, 547 реактивных систем залпового огня, 304 средства ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 523 БПЛА оперативно-тактического уровня, 947 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 886 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 370 единиц специальной техники.

В тему: В российском порту недалеко от Крыма загорелась нефтебаза.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.04.23 11:27

Индекс борща 2023: как изменилась стоимость популярного украинского блюда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Украинцы не могут устроиться на работу из-за мобилизации
03.05.23 12:35

Украинцы не могут устроиться на работу из-за мобилизации

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Претендент на керівника АРМА Станіслав Серьогін будував свій бізнес під кришуванням регіоналів
Претендент на керівника АРМА Станіслав Серьогін будував свій бізнес під кришуванням регіоналів
Претендент на керівника АРМА Станіслав Серьогін будував свій бізнес під кришуванням регіоналів
Претендент на керівника АРМА Станіслав Серьогін будував свій бізнес під кришуванням регіоналів
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.05.23 11:17

В Киеве начала работу израильская система предупреждения об ударах
04.05.23 10:39

Киев начало подтапливать еще быстрее
04.05.23 10:37

В России продолжают гореть нефтебазы
04.05.23 10:31

Международные резервы Украины продолжают быстро расти
04.05.23 10:23

Президент Зеленский впервые прибыл в Нидерланды
04.05.23 09:54

В США отреагировали на «атаку» на Кремль
04.05.23 09:45

Киев пережил ночную атаку России – обломки дронов и ракет упали в нескольких районах
04.05.23 09:42

Зеленский рассказал, когда может закончиться война в Украине
03.05.23 19:04

Справка из реестра пропавших без вести (Украина): как ее получить
03.05.23 17:49

Ядерный удар по Украине и ракетный удар по ряду админзданий в Киеве планирует РФ, - утверждает Гулагу.нет
04.05.23 10:37

В России продолжают гореть нефтебазы
04.05.23 09:45

Киев пережил ночную атаку России – обломки дронов и ракет упали в нескольких районах
03.05.23 17:49

Ядерный удар по Украине и ракетный удар по ряду админзданий в Киеве планирует РФ, - утверждает Гулагу.нет
03.05.23 16:14

У Зеленского понятия не имеют, кто бы мог атаковать Кремль
03.05.23 15:48

Зеленского ждут в Германии
03.05.23 15:15

Атака на Кремль состоялась: БПЛА сработали четко, но Путину удалось выжить
03.05.23 12:22

Зеленский запретил салюты, шумные ремонтные работы и ночную музыку
03.05.23 11:13

В Минздраве рассказали о смертности от коронавируса в Украине
03.05.23 10:21

Украина признала российский режим «рашизмом»
03.05.23 09:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 191 940 солдат
02.05.23 10:30

Жертвами войны в Украине стали уже 478 детей
02.05.23 10:22

В Киеве снова начал подниматься уровень воды
02.05.23 09:59

В мае украинцев ждет тридцатиградусная жара
02.05.23 10:16

Утро в Мелитополе началось с мощного взрыва
02.05.23 10:33

В США озвучили шокирующую цифру потерь россиян под Бахмутом
27.04.23 15:53

Под Питером прогремел второй мощный взрыв за день
27.04.23 12:34

В НАТО заявили, что передали Украине 98% обещанных боевых машин
28.04.23 15:56

«Украэрорух» назвал условие для возобновления полетов гражданских самолетов
28.04.23 13:03

Резников сообщил, готова ли Украина к контрнаступлению
28.04.23 16:30

В одной из школ США запретили слова «мальчик» и «девочка»
Фото и Видео
В России продолжают гореть нефтебазы
В России продолжают гореть нефтебазы
В России продолжают гореть нефтебазы
В России продолжают гореть нефтебазы
Атака на Кремль состоялась: БПЛА сработали четко, но Путину удалось выжить
Атака на Кремль состоялась: БПЛА сработали четко, но Путину удалось выжить
В Херсоне на трое суток введут комендантский час
В Херсоне на трое суток введут комендантский час
На Одесщине шторм вынес на берег моря опасную штуковину
На Одесщине шторм вынес на берег моря опасную штуковину
Коронационное кресло Карла ІІІ показали публике
Коронационное кресло Карла ІІІ показали публике
В российском порту недалеко от Крыма загорелась нефтебаза
В российском порту недалеко от Крыма загорелась нефтебаза
В Брянской области под откос пустили очередной поезд с нефтепродуктами
В Брянской области под откос пустили очередной поезд с нефтепродуктами
В Одессе произошел курьезный инцидент из-за кошки
В Одессе произошел курьезный инцидент из-за кошки
На Солнце снова кое-что случилось
На Солнце снова кое-что случилось
«Заткнись, мальчик!». Появилось видео, как Байден слетел с катушек
«Заткнись, мальчик!». Появилось видео, как Байден слетел с катушек
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.