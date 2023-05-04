Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 192 590 солдат

Главное: РФ потеря в войне уже 192 590 солдат. Уничтожено 3 707 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 4 мая.

Сообщается, что погибли уже 192 590 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 707 танков, 7 216 боевых бронированных машин, 2 962 артиллерийские системы, 547 реактивных систем залпового огня, 304 средства ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 523 БПЛА оперативно-тактического уровня, 947 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 886 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 370 единиц специальной техники.

В тему: В российском порту недалеко от Крыма загорелась нефтебаза.