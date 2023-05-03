Справка из реестра пропавших без вести (Украина): как ее получить

Главное: Минреинтеграции Украины объясняет, как получить справку из Единого реестра пропавших без вести
Детали: Минреинтеграции Украины объясняет, как получить справку из Единого реестра пропавших без вести, который заработал с 2 мая 2023 года.
Для этого нужно направить заявление на электронный адрес [email protected] или на почтовый адрес МВД — Киев, ул.Богомольца, 10.
К заявлению добавить копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи с лицом, пропавшим без вести.
Если есть вопросы, действует горячая линия —
Проверка данных — в течение 30 календарных дней.
Выписка посылается на указанный в заявлении электронный адрес или на обратный почтовый адрес.
«Включение лица в реестр является единственным подтверждением того, что человек считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах», — сообщают в Минреинтеграции.
Также сообщается, что наличие данных о человеке в реестре не подтверждает гибель или пребывание его в плену.