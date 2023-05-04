Ядерный удар по Украине и ракетный удар по ряду админзданий в Киеве планирует РФ, - утверждает Гулагу.нет

Главное: Готовятся ракетные удары РФ по целому ряду админзданий в Киеве. Также по Украине Россия может быть нанесен ядерный удар. На авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены соответствующие поручения.

Детали: Российский оппозиционный сайт Гулагу.нет со ссылкой на источник утверждает, что по Украине Россия может нанести ядерный удар после атаки беспилотников на Кремль.

«На авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М, в ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве. Источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум 2 „изделия“ уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов», — пишет Гулагу.нет.