Зеленский рассказал, зачем прилетел в Финляндию

Главное: Зеленский назвал причину визита в Финляндию. Дружественные страны поддержат Украину еще мощнее накануне контрнаступления ВСУ, отметил президент.

Детали: Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию с целью усиления поддержки нашей страны в преддверии контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Нийнистьо.

«Почему Финляндия? Во-первых, мы партнеры. Во-вторых, у нас сегодня будет мощный саммит Северных стран. Он очень важен, это усиление безопасности регионов, безопасности на нашей территории, усиление наших возможностей, чтобы защитить себя, усиление нас на поле боя. Я буду откровенен с вами. Пятнадцать пакетов (помощи Украине), это не цифры, не количество оружия, а количество сохранившихся жизней», — сказал президент и попросил главу Финляндии как можно скорее подготовить следующий, 16-й пакет.

По словам Зеленского, он прибыл в Финляндию, чтобы дружественные страны поддержали Украину еще более мощно в преддверии контрнаступления ВСУ. При этом он выразил уверенность, что страна получит самолеты уже после наступления.

«Скоро у нас будут наступательные действия, и после них, я уверен, нам дадут самолеты», — заявил он.

«Очень нужны самолеты. Так проходит эта война, что мы постоянно должны доказывать на поле боя. Сначала мы показываем, что нас нельзя захватить за три дня, потом нам дают какое-нибудь оружие. Затем мы снова идем вперед, просим дальнобойную артиллерию. После этого нам дают соответствующее оружие», — сказал президент.

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