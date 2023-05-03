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Новости > У Зеленского понятия не имеют, кто бы мог атаковать Кремль

У Зеленского понятия не имеют, кто бы мог атаковать Кремль

Александр Панько
03.05.23 16:14
166
У Зеленского понятия не имеют, кто бы мог атаковать Кремль

Главное: У Зеленского отрицают причастность Украины к ночным атакам на Кремль. А секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе отказался прокомментировать заявление России относительно атаки на Кремль.

Детали: Украина не владеет информацией о ночных атаках на Кремль. Все силы нашей страны направлены исключительно на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии для BBC.

«Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт — это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная в людей, которые пытались эвакуироваться на вокзале в Краматорске и много других трагедий. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников», — пояснил Никифоров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, со своей стороны, отказался прокомментировать заявление России относительно атаки на Кремль.

В тему: Атака на Кремль состоялась: БПЛА сработали четко, но Путину удалось выжить.

Тэги: взрыв, Кремль, беспилотник, атака, Алексей Данилов, Сергей Никифоров

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