Жан Беленюк запускає новий політичний проект

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк розпочав політичні перегони й скоріше за все на наступних виборах не буде із партією «Слуга народа». Про це стало відомо від оточення Беленюка.

Наразі він активно критикує наказ про заборону делегаціям українських збірних брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни та білоруси.

«Ця постанова була достатньо неочікуваною як для мене, так і для спортсменів. Вона буде спонукати їх замислитися над тим, чому б їм не прийняти спортивне громадянство тієї країни, де вони зараз перебувають. Міністерство не пояснює хто з нами. Якщо головна мета — залучити та об’єднати міжнародну коаліцію навколо нас, щоб подібні кроки мали суттєвий удар по іміджу МОК, то, звісно, треба знати хто з нами. За моєю інформацією, ми поки що самі. Щоб це не виглядало як постріл собі в ногу», — сказав Беленюк.

Насправді, саме подібну заяву від депутата провласної партії можна назвати «пострілом в ногу», адже президент Володимир Зеленський вже кілька місяців веде системну боротьбу за те, щоб росіяни та білоруси не допускались до спортивних змагань і наразі дії Міністерства є частиною міжнародної дипломатичної боротьби. При цьому Жан Беленюк не вийшов з іншої гри — в якій змагався із Вадимом Гутцайтом за піст голови Національного олімпійського комітета. Після гучної поразки Жан Беленюк не полишив критикувати міністра, навіть шкодячи тим самим державі.

«Є командне рішення на рівні Офісу президента та Кабміну про те, що українські спортсмени не братимуть участь у тих змаганнях, де будуть білоруси та росіяни. Це дипломатичний крок — бо наразі це єдиний інструмент тиску на МОК. Для них допустити росіян та втратити українців є великим іміджевим програшем. У вищому керівництві країни це розуміють, тому обрали таку лінію поведінки. Чому це не розуміє депутат від провласної партії і чому він „не в команді“, незрозуміло. Наразі його заяви просто шкодять країні і сіють смуту серед спортсменів», — зазначило джерело у Кабміні.