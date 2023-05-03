Зеленского ждут в Германии

Главное: 13 мая Владимир Зеленский посетит Германию. Он проведет ряд встреч и будет присутствовать на вручении премии Карла Великого.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая прибудет в Германию с официальным визитом. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Полиция Берлина подтвердила изданию информацию о визите президента Украины. Однако правоохранители не раскрыли детали.

Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части аэропорта в Берлине. На следующий день украинский президент должен встретиться с канцером Германии Олафом Шольцем.

После официальных встреч Зеленский улетит в Аахен, где состоится вручение премии Карла Великого.

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