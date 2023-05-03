Стало известно, сколько нефтебаз разрушили оккупанты в Украине

Главное: Россия разрушила в Украине 35 нефтебаз. Материальный ущерб окружающей среде, нанесенный ударами российских захватчиков, превышает 3,3 млрд грн.

Детали: Войска РФ с начала полномасштабного вторжения разрушили 35 нефтебаз в Украине, чем нанесли ущерб окружающей среде на 3,3 млрд грн. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

«Разрушены 35 нефтебаз, материальный ущерб окружающей среде составляет 3 309 971 049 грн», — уточнили в ведомстве.

В Минприроды объяснили, что на экологию, в частности, повлияли выбросы вредных веществ в атмосферу и загрязнение почвы.

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