ПСЖ жестко наказал свою главную звезду

Главное: Французский клуб ПСЖ очень строго отреагировал на несанкционированную поездку Лионеля Месси в Саудовскую Аравию. Форварда отстранили от тренировок и не будут продлевать с ним контракт.

Детали: Похоже, что отношениям Лионеля Месси и ПСЖ пришел конец. Французские СМИ сообщают, что руководство французской команды возмущено поведением футболиста. А все из-за несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию.

Как сообщает L’Equipe, ПСЖ принял решение отстранить Лионеля Месси без сохранения зарплаты в две недели от тренировок и матчей чемпионата Франции.

Selon nos informations, le PSG a pris la décision de sanctionner Leo Messi pour sa virée en Arabie saoudite. L’Argentin est suspendu pour deux semaines avec effet immédiat. — RMC Sport (@RMCsport) May 2, 2023

Кроме того, руководство парижского клуба решило не продлевать контракт с 35-летним футболистом. В договоре аргентинца, рассчитанном до лета 2023 г., предусмотрена возможность пролонгации еще на один сезон, но эта опция активирована не будет.

Отметим, что в воскресенье, 30 апреля, ПСЖ на своем поле проиграл «Лорьяну» со счетом 1:3, а сам Месси провел посредственный матч.

После этого 35-летний нападающий отправился в Саудовскую Аравию, поскольку это часть его обязанностей в качестве посла государства в области туризма.

Однако сделал он это без согласия главного тренера Кристофа Галтье и советника клуба по футбольным вопросам Луиша Кампуша.

Таким образом, Месси гарантированно пропустит матчи Лиги 1 против «Труа» и «Аяччо». Если же стороны не смогут уладить конфликт, вероятно, игра против «Лорьяна» была для Лионеля последней в майке столичного клуба.

В этом сезоне Месси провел в составе ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, отличившись 20 голами и 19 результативными передачами.

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