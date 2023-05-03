В ПАСЕ заявили о проблемах со свободой слова в Европе

Главное: СМИ в Европе больше не свободны. Это признали в ПАСЕ.

Детали: Генеральный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов Могенс Йенсен сделал резонансное заявление. Он заявил, что Европа столкнулась с цензурой.

Отмечается: «Европа, к сожалению, не является прибежищем свободы СМИ, и это необходимо изменить. Государства-члены Совета Европы должны обеспечить соблюдение стандартов, которые они одобрили, и взять на себя больше обязательств на международном уровне по защите свободы СМИ. Пора действовать!».

Информируется: «Мы привыкли говорить о том, что без действенной свободы СМИ не может быть настоящей демократии. Однако год за годом Всемирный день свободы печати также напоминает нам о десятках убитых журналистов, сотнях заключенных в тюрьмах, тысячах, подвергшихся угрозам, запугиванию и насилию во всем мире, в том числе в Европе».

Он добавил, что в прошлом году Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов сообщила о 289 сигналах о нарушении свободы СМИ, касающихся 37 государств-членов.

Сообщается, что среди тревожных тенденций – безнаказанность виновных в преступных действиях против журналистов, угрозы в адрес женщин-журналистов, в том числе онлайн-насилие, а также криминализация журналистики.

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