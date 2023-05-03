В NASA озвучили необычную версию развития жизни на Земле

Главное: Толчком к развитию жизни на Земле стала высокая активность Солнца. Об этом говорят в NASA.

Детали: Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда NASA сделали достаточно неожиданное открытие. Их слова цитирует издание Life.

Эксперты выяснили, что высокая активность раннего Солнца могла стать толчком к развитию жизни на Земле.

В публикации говорится о том, что во время химических экспериментов специалисты установили, что высокоэнергетические частицы, возникающие из-за солнечных вспышек, сталкиваясь с газами в атмосфере Земли, могли образовывать аминокислоты и карбоновые кислоты, являющиеся основными строительными блоками белков и компонентами метаболизма.

Опыт показал, что существовал другой источник энергии, которого было достаточно для того, чтобы разложить двуокись углерода и молекулярный азот с образованием большего количества аминокислот.

Информируется: «Хотя в течение первых ста миллионов лет Солнце было более тусклым, регулярно происходили солнечные супервспышки, бомбардирующие атмосферу Земли высокоэнергетическими частицами и запускающие химические реакции».

Отмечается, что ученые воспроизвели древнюю атмосферу Земли, исходя из современных моделей, и бомбардировали ее протонами, имитирующими солнечные частицы, а также повторили опыт с газовой смесью Миллера и искровыми разрядами.

Поясняется, что в первом случае доля метана была на уровне 0,5%, однако было получено заметное количество аминокислот и карбоновых кислот.

Во втором случае аминокислоты синтезировались только при концентрации метана около 15%, но даже при этом скорость получения органических веществ была в миллион раз меньше.

В тему: На Солнце снова кое-что случилось.