Появились интересные подробности визита Зеленского в Финляндию

Главное: Владимир Зеленский прибыл в Финляндию. Стали известны подробности визита.

Детали: В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию. Подробности визита поведал его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Так, он сообщил, что глава государства проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистьо и спикером парламента Финляндии Петтери Орпо.

Также стало известно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите «Украина – Северная Европа».

Информируется следующее: «Встреча лидеров Украины и пяти стран Северной Европы организована для дальнейшей координации военной помощи нашему государству, европейской и евроатлантической интеграции Украины. По результатам ожидаем совместное заявление».

Ожидается, что на полях саммита украинский президент проведет отдельные двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

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