Уровень воды в Киеве медленно, но верно растет

Главное: В Киеве растет уровень воды. Плюс три сантиметра за день.
Детали: В Днепре в Киеве снова вырос уровень воды. О ситуации на среду, 3 мая, сообщают в КГВА.
Отмечается, что у моста Метро вода поднялась до отметки 9 300 сантиметров.
Прирост за день составил три сантиметра.
Впрочем, информируется, что аварийные подтопления по Киеву зафиксированы не были.
Отмечается, что уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).
В то же время, как стало известно, удерживается затопление поймы слоем около пятидесяти сантиметров.
Так, остаются подтопленными пойменные территории острова в парке Муромец, Гидропарка, Труханова острова, Галерного залива, Корчеватого, а также частных участков в районе Осокорков.
Резюмируется: «Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается».
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