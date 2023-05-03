Уровень воды в Киеве медленно, но верно растет

Главное: В Киеве растет уровень воды. Плюс три сантиметра за день.

Детали: В Днепре в Киеве снова вырос уровень воды. О ситуации на среду, 3 мая, сообщают в КГВА.

Отмечается, что у моста Метро вода поднялась до отметки 9 300 сантиметров.

Прирост за день составил три сантиметра.

Впрочем, информируется, что аварийные подтопления по Киеву зафиксированы не были.

Отмечается, что уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

В то же время, как стало известно, удерживается затопление поймы слоем около пятидесяти сантиметров.

Так, остаются подтопленными пойменные территории острова в парке Муромец, Гидропарка, Труханова острова, Галерного залива, Корчеватого, а также частных участков в районе Осокорков.

Резюмируется: «Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается».

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