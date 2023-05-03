К 2028 году искусственный интеллект может оставить без работы 26 млн человек

Поддержка Украины в США падает
В Минздраве рассказали о смертности от коронавируса в Украине
Украина признала российский режим «рашизмом»
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 191 940 солдат
В российском порту недалеко от Крыма загорелась нефтебаза
В Брянской области под откос пустили очередной поезд с нефтепродуктами
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней
В Украине могут снова продлить военное положение и мобилизацию
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 191 420 солдат
1 мая ВСУ нанесли россиянам серьезный урон: уничтожены склады, ЗРК и БПЛА
Буданов рассказал, когда будут результаты контрнаступления