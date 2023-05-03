Эксперты рассказали, где в Украине ожидаются подтопления

Главное: В Украине снова поднимается уровень воды. Паводки не отступают.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, что в ближайшие пару дней, 3-4 мая, в Украине снова ожидаются паводки. Вода продолжает подниматься.

Сообщается, что в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет удерживаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище в Черкасской области.

В связи с этим был объявлен III уровень опасности (красный).

В то же время II уровень опасности (оранжевый) был объявлен в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Информируется, что на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий. Здесь объявлен I уровень опасности (желтый).

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