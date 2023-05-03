Стало известно, даст ли Великобритания вертолеты AH-64 Apache Украине

Главное: Великобритания не даст Украине свои вертолеты. Речь о AH-64 Apache.

Детали: Великобритания таки отказалась предоставлять Украине вертолеты AH-64 Apache. Об этом информировала заместитель министра обороны страны Аннабель Голди.

Чиновница написала в ответе на соответствующий вопрос на сайте парламента: «На данный момент правительство не планирует передавать вертолеты Apache Украине».

Ранее ожидалось, что Великобритания предоставит нашей стране до четырех военных вертолетов Apache после того, как передаст ей танки Challenger 2.

В тему: В ЕС говорят, что уже передали Украине вооружение на 13 миллиардов евро.