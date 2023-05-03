В России существенно снизилась добыча газа

Главное: Россия сокращает добычу газа. Уровень упал на 10%.

Детали: В России сразу на 10% сократилась добыча газа. До 61 миллиарда кубометров по итогам первого квартала этого года, пишут местные СМИ.

Отмечается: «Добыча «Газпрома» продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС, и в первом квартале монополия снизила производство газа почти на 18%».

Впрочем, подчеркивается, что добыча крупнейших независимых производителей «Роснефти» и НОВАТЭКа растет.

Эксперты говорят, что сокращение добычи вызвано снижением поставок газа в ЕС.

Информируется, что ЕС представляет собой «исторически крупнейший рынок для компании, но сейчас поставки идут только по «Турецкому потоку» и на минимальном уровне через территорию Украины».

Специалисты выразили мнение, что данная тенденция будет сохраняться в течение всего года благодаря увеличению мощности уже запущенных проектов.

Информируется, что «Газпром» одновременно наращивает поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, «но они не связаны с трубопроводами, поставляющими газ в ЕС, и пока эти объемы несопоставимы с прежними поставками в Европу».

Сказано также о том, что трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях.

Резюмируется: «Поставки в Европу в прошлом году прекратились и по главному («Северный поток»), и по балансирующему («Ямал-Европа») маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины».

В тему: Стало известно, сколько газа израсходовала Украина за прошедший отопительный сезон.