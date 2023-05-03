В Минздраве рассказали о смертности от коронавируса в Украине

Главное: В Украине за неделю зафиксировали почти 8,9 тысячи новых случаев коронавируса. Всего еженедельно фиксируется около 100 летальных случаев, сообщили в Минздраве.

Детали: За прошедшую неделю в Украине зафиксировано почти 8,9 тысячи новых случаев Covid-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«За последнюю неделю (период с 21 по 27 апреля) количество зарегистрированных случаев уменьшилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей и составило 8898 случаев. Среди них 1546 случаев COVID-19 — у детей», — говорится в сообщении.

В течение недели было проведено более 110,5 тысячи исследований по выявлению заболевания. В медицинские учреждения госпитализировали 2735 человек.

В то же время в Минздраве отмечают, что люди продолжают умирать в результате осложнений COVID-19: 82 таких случая зафиксировано на прошлой неделе. Большинство умерших — лица в возрасте 60+. Именно они имеют самый высокий риск развития постковидных осложнений.

Лучшим способом защититься от тяжелого течения болезни остается вакцинация. В Украине против COVID-19 могут быть вакцинированы взрослые и дети от пяти лет.

По крайней мере, одну дозу вакцины с начала вакцинальной кампании получили более 16,3 миллиона украинцев. Около 15,5 миллиона человек в Украине получили две дозы вакцины. По состоянию на 23 апреля более 12,3 миллиона человек не получили первой бустерной дозы, то есть не имеют полноценной защиты.

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