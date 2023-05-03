В Брянской области неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром

Главное: В Брянской области РФ заявили об атаке на аэродром, поврежден самолет. В «атаке» якобы участвовало пять БПЛА. Из них два были уничтожены из стрелкового оружия, а еще два взорвались на территории аэродрома.

Детали: В Брянской области (Россия) заявили о ночной атаке беспилотников ВСУ на военный аэродром. В результате повреждения получил «не эксплуатировавшийся» транспортный самолет Ан-124. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В «атаке» якобы участвовало пять БПЛА. Из них два были уничтожены из стрелкового оружия, а еще два взорвались на территории аэродрома. Еще один дрон не обнаружен.

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