Украина признала российский режим «рашизмом»

Главное: Верховная Рада признала режим в России «рашизмом». В России сформировалась неоимперская, тоталитарная диктатура, подражающая худшим практикам прошлого, считают народные депутаты.

Детали: Верховная Рада поддержала проект постановления, согласно которому действующий политический режим в России официально признается «рашизмом». Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 2 мая.

По его словам, во время сегодняшнего заседания соответствующую инициативу поддержал 281 народный избранник.

По мнению авторов постановления, в России сформировалась неоимперская, тоталитарная диктатура, которая подражает худшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии русского фашизма, а именно «рашизма».

Также инициатива предусматривает призыв к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики «рашизма».

Ранее в Википедии появилась статья о «рашизме», переведенная на многие языки. В ней разъясняется этимология термина, история его возникновения и главные черты.

А прошлой весной секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что слово «рашизм» уже превосходит «фашизм».

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