Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней

Главное: В Украине еще на 90 дней продлили военное положение и мобилизацию. Продлевается срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 20 мая.

Детали: Верховная рада приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Согласно принятым законопроектам, которые вчера, 1 мая, подал в Раду президент Украины Владимир Зеленский, военное положение и мобилизацию в Украине продлят на 90 суток с 05:30 20 мая 2023 года.

Всего за принятие законопроекта проголосовали 326 нардепов.

В тему: Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию.