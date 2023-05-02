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Новости > Украинцев предупредили о возможных провокациях российских войск на северной границе

Украинцев предупредили о возможных провокациях российских войск на северной границе

Александр Панько
02.05.23 16:52
169
Украинцев предупредили о возможных провокациях российских войск на северной границе

Главное: Российские военные могут готовить провокации на северной границе Украины. В ЦНС не исключают, что страна-агрессор может прибегнуть к террористическим актам на своей территории РФ, или имитировать захват заложников.

Детали: Российским войскам, дислоцирующимся в Брянской и Курской областях, командование выдает украинскую военную форму. В этой связи возможны провокации врага на северной границе. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

Как пояснили в ЦНС, об этом сообщают местные, сотрудничающие с украинским подпольем.

«Все эти действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и также ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений ВС РФ», — говорится в сообщении.

В свою очередь в ЦНС не исключают, что страна-агрессор может прибегнуть к террористическим актам на своей территории РФ, или имитировать захват заложников.

«Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обратить внимание на такие действия врага, чтобы не оказаться жертвой вражеских намерений», — добавляют в сообщении.

В тему: Резников рассказал об очередном вероятном «жесте доброй воли» российских вояк.

Тэги: общество, Россия, граница, военные, провокация, диверсия, война в Украине

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