Враг повредил энергосети в двух областях, — Минэнерго

Главное: После массированных обстрелов в ночь на 1 мая энергетики уже возобновили электроснабжение для потребителей Днепра и области. Также запитаны потребители на Харьковщине и Херсонщине.

Детали: Российские агрессоры повредили обстрелами распределительные сети в Сумской области. При этом энергосистема работает без ограничений, сообщает Минэнерго во вторник, 2 мая.

«Накануне вечером в результате обстрелов повреждены распределительные сети в Сумской области. Из-за пожара ремонтные бригады по состоянию на утро вторника пока не смогли начать ремонт и возобновить электроснабжение для потребителей», — говорится в сообщении.

Также обстрелами была повреждена сетевая инфраструктура в Херсонской области.

Вместе с тем после массированного обстрела в ночь на 1 мая энергетики уже возобновили электроснабжение для потребителей Днепра и области. Также запитаны потребители на Харьковщине и Херсонщине.

Всего за прошедшие сутки энергетики смогли вернуть свет более 16 тысячам потребителей.

«Энергетическая система работает стабильно, без ограничений», — заверили в Минэнерго.

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