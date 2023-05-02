В Киеве мужчина избил двух подростков в парке

Главное: В столичном парке 36-летний мужчина избил подростков. Полиция установила личность злоумышленника в течение суток.

Детали: В столице 36-летний мужчина избил двух подростков, катавшихся на скейтах в парке Партизанской славы Дарницкого района. Об этом сообщает полиция Киева.

Случай произошел 30 мая. К 12-летнему и 13-летнему парням подошел неизвестный мужчина и начал ругать за то, что они якобы оскорбляют маленьких детей. Затем он нанес им удары по лицу и туловищу.

Полиция установила личность злоумышленника в течение суток. Им оказался местный житель.

Участнику конфликта грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или же общественные работы сроком от 200 часов до одного года. Продолжается досудебное расследование.

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