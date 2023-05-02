Валентин Юдашкин умер: знаменитый модельер скончался в результате серьезной болезни

Главное: Умер известный дизайнер Валентин Юдашкин. Ему было всего 59 лет.

Детали: Умер известный российский дизайнер Валентин Юдашкин. В последние годы Юдашкин страдал от серьезных заболеваний. Ему было всего 59 лет.

В 2016 году у кутюрье нашли рак почки, а затем метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.

Валентин Юдашкин родился в небольшом поселке в Московской области. В 1986 году он окончил Московский индустриальный техникум и уже в следующем году представил свою первую коллекцию.

Валентин Юдашкин считал своим первым успехом коллекцию «Фаберже», показанную на Парижской неделе моды в 1991 году. Платье из этой коллекции попало в Музей костюма Лувра.

В 1997 году дизайнер открыл свой первый бутик в Москве. В настоящее время бренд Валентина Юдашкина представлен не только в России, но и в Италии, Франции и США.

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