Лукашенко померещились натовские диверсанты на границе с Беларусью

Главное: Правящий режим Беларуси в очередной раз заявил о том, что ситуация на госгранице якобы «обостряется». Лукашенко собрал силовиков.

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности и охраны госграницы, поскольку на границе якобы прогнозируется «значительное обострение ситуации». Об этом сообщает белорусское пропагандистское информагентство БелТА.

Формальный глава страны в очередной раз заявил, что обстановка вокруг Беларуси якобы «остается сложной», а вблизи границ «наращивается военный потенциал НАТО и происходят провокации».

«Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные меры на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел услышать исчерпывающие предложения по противодействию», — заверил он.

По данным белорусской разведки, «прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, которая складывается вокруг Беларуси». Такое заявление сделал председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

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