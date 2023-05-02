В разведке рассказали о планах на Крым

Главное: В ГУР считают, что Россию нужно отрезать от Крыма. Задача Украины — сделать так, чтобы оккупанты не могли использовать полуостров в военных целях и, наконец, осуществили «жест доброй воли».

Детали: Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк считает, что Россию нужно обязательно отрезать от Крыма и принудить к «жесту доброй воли». Об этом он заявил изданию АрмияInform, комментируя слова экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, сообщает 2 мая пресс-служба ГУР.

Ранее американский генерал назвал Крым решающим для этой войны и подчеркнул, что пока Россия оккупирует полуостров, Украина не будет защищена.

Черняк согласился с оценками Ходжеса.

«Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма — сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый «крымский жест доброй воли», — объяснил он.

По словам представителя ГУР, Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

«Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию — это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть», — подытожил Черняк.

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