Стало известно, как чувствует себя Луческу после операции

Главное: Мирча Луческу перенес операцию. Она прошла в Киеве.

Детали: 77-летний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу перенес операцию. О ней поведала пресс-служба клуба.

Сообщается, что хирургическое вмешательство по поводу коксартроза специалисту провели в Киеве.

Информируется: «Мирча Луческу перенес оперативное вмешательство на ноге в Киеве, оно прошло успешно. Решение сделать операцию в Украине, а не в европейских странах, принял главный тренер после матча с «Шахтером», чтобы показать свою преданность и поддержку Украине и украинскому народу. А также, чтобы находиться рядом с командой и следить за ее тренировочным процессом».

Отмечается, что в ближайшее время румын приступит к реабилитации под контролем столичных врачей.

Подчеркивается, что ситуацию с его здоровьем под контролем держит динамовский медперсонал, который поможет тренеру пройти быстрое и успешное возобновление в Киеве.

Резюмируется, что Мирча Луческу находится в отличном настроении, хорошем настроении и уже рвется к работе, а в понедельник он уже делал первые шаги по палате.

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