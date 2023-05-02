В Курской области с утра слышались какие-то «хлопки»

Главное: В Курской области (РФ) с утра было громко. Там насчитали 10 «прилетов».

Детали: В российской Курской области сегодня утром заявили о так называемом «обстреле» поселка Теткино. Об этом сообщает Telegram курского губернатора Романа Старовойта.

«Сегодня утром обстрелу подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано 10 прилетов», — написал Старовойт.

По его словам, пострадавших вроде бы нет, но есть повреждения.

Так, в 7 домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления.

В привычной манере россияне заявляют, что якобы «к обстрелу причастны ВСУ».

В тему: Утро в Мелитополе началось с мощного взрыва.