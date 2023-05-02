Жертвами войны в Украине стали уже 478 детей

Главное: Во время войны в Украине погибли 478 детей. Ранения получили 960 несовершеннолетних.

Детали: В Украине продолжается война. Ее жертвами становятся дети.

Актуальные данные на вторник, 2 мая, сообщает Офис генерального прокурора.

Информируется, что за время боевых действий в нашей стране уже погибли 478 детей.

Еще 960 несовершеннолетних получили различные ранения.

Так, в понедельник, 1 мая, в результате обстрела села Лизуновка Черниговской области погиб 14-летний мальчик.

Подчеркивается, что данные цифры не являются окончательными, так как идет работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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