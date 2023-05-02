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Новости > В США озвучили шокирующую цифру потерь россиян под Бахмутом

В США озвучили шокирующую цифру потерь россиян под Бахмутом

Агата Кловская
02.05.23 10:33
77
В США озвучили шокирующую цифру потерь россиян под Бахмутом

Главное: В последние месяцы Москва сосредоточила свое вторжение в Украину на Донбассе, в частности, на городе Бахмут. За последние пять месяцев оккупанты потеряли там более 100 тысяч военных.

Детали: Российская Федерация за последние пять месяцев потеряла на Бахмутском направлении более 100 тысяч военных, в том числе более 20 тысяч погибших в бою, почти половина из которых — солдаты ЧВК Вагнер. Об этом, в понедельник, 1 мая, Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби.

Он подчеркнул, что в своих выводах опирается на данные разведки США.

«Россия истощила свои военные запасы и свои вооруженные силы. Лишь с декабря, по нашим оценкам, РФ понесла более 100 000 потерь, в том числе более 20 000 погибших в бою, почти половина из которых — солдаты Вагнера», — сказал он.

Он подчеркнул, что попытка РФ совершить наступление на Донбассе из-за Бахмута провалилась и РФ не может похвастаться ни одной существенной победой. Те же успехи, о которых говорили россияне были достигнуты «ужасающей ценой».

Кирби отметил, что украинские защитники продолжают удерживать город.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 191 420 солдат.

Тэги: США, общество, Россия, Бахмут, война в Украине, потери россиян в войне

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