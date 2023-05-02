В Киеве снова начал подниматься уровень воды

Главное: Вода в Киеве снова прибывает. Плюс сантиметр за день.

Детали: Вода в Киеве не спадает. О ситуации поведали в КГВА.

Отмечается, что на утро вторника, 2 мая, уровень воды в Днепре у моста Метро составляет 9 297 сантиметров. За день он вырос на один сантиметр.

Сообщается также, что наблюдается стабилизация уровня воды, без существенных подъемов.

Информируется, что прогноз динамики уровня весеннего половодья в Днепре в пределах Киева зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС.

В то же время, как успокаивают людей, аварийные подтопления по городу не зафиксированы.

При этом уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

Известно, что затопление поймы слоем около 45-47 сантиметров.

Власти говорят, что подтопленными остаются пойменные территории: острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также частные участки в районе Осокорков.

Резюмируется, что промышленные объекты и жилые массивы находятся вне угрозы подтопления.

В тему: В Киеве стабилизировался уровень половодья.