Утро в Мелитополе началось с мощного взрыва

Главное: Утром в Мелитополе снова прогремел взрыв. Пока неизвестно, что произошло, но на место происшествия направлялись машины скорой, полиции и пожарные.

Детали: Утром 2 мая во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

«Одиночный взрыв слышали в 6:45 жители северных районов города. Сразу после по улицам промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор — полиция и скорая. Обычно отдельная „бавовна“ догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хорошие новости», — отметил он.

По данным РИА Мелитополь, местные жители наблюдали движение пожарных машин.

В тему: Несколько дней назад в Мелитополе возле дома коллаборанта Александра Мищенко прогремел взрыв. Он скончался в больнице.