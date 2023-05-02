Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 191 420 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 191 420 солдат. Уничтожено 3 701 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 2 мая.

Сообщается, что погибли уже 191 420 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 701 танк, 7 193 боевые бронированные машины, 2 930 артиллерийских систем, 544 РСЗО, 298 средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2 477 БПЛА оперативно-тактического уровня, 947 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 851 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 360 единиц специальной техники.

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