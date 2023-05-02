1 мая ВСУ нанесли россиянам серьезный урон: уничтожены склады, ЗРК и БПЛА

Главное: Украинские военные уничтожили три ЗРК, сбили БПЛА, поразили шесть районов, где было сконцентрировано вооружение и военная техника, два склада боеприпасов и один склад ГСМ противника.

Детали: Согласно последнему отчету Генштаба, украинские военные продолжили активные операции против оккупантов в течение 1 мая. Информация о них была представлена в сводке на утро 2 мая.

Отчет указывает, что авиация Сил обороны провела успешные удары, в результате которых были уничтожены три зенитно-ракетных комплекса противника, а также совершено семь налетов на районы, где сосредоточены вражеские войска.

Кроме того, благодаря действиям систем ПВО, удалось сбить вражеский разведывательный БПЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии продолжили активную работу в течение суток. Они нанесли удары по пункту управления противника, а также поразили шесть районов, где было сконцентрировано вооружение и военная техника оккупантов. Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов и один склад горюче-смазочных материалов противника.