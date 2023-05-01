Нежинская и Полтавская епархии УПЦ передали автомобили для ВСУ

Главное: Нежинская и Полтавская епархии Украинской Православной Церкви передали автомобили для нужд Вооруженных сил Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента автомобиль освятил настоятель Свято-Покровского храма поселка Ладан Прилукского района протоиерей Иоанн Олексик.

Транспортное средство было приобретено прихожанами-волонтерами Ладанской и Варвинской церковными общинами Нежинской епархии за средства этих приходов и передано воинам ВСУ.

С благословения митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, на территории Полтавского епархиального управления, секретарь епархии протоиерей Михаил Волощук освятил и передал автомобиль в зону активных боевых действий для материально-медицинского обеспечения военных Вооруженных сил Украины.

«Мы просим у Бога защиты и благодати для наших воинов, чтобы все они вернулись здоровыми и невредимыми, и надеемся, что переданный сегодня автомобиль на фронт спасет много жизней», — говорится в сообщении пресс-службы Полтавской епархии.