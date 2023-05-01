Нежинская и Полтавская епархии УПЦ передали автомобили для ВСУ

Поддержка Украины в США падает
Буданов рассказал, когда будут результаты контрнаступления
В России сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший нефть
В Киеве стабилизировался уровень половодья
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 190 960 солдат
Оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине
Вячеслав Зайцев умер: знаменитый модельер ушел из жизни из-за кровотечения
«Украэрорух» назвал условие для возобновления полетов гражданских самолетов
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Умани продолжает увеличиваться
Кремль планирует по-тихому мобилизовать еще почти полмиллиона человек, — WP
Резников сообщил, готова ли Украина к контрнаступлению