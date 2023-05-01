В Киеве устранили проблему с водой

Главное: В Киеве возобновили давление в водопроводной сети. Коммунальщикам удалось оперативно починить электрическое оборудование на насосной станции Позняки.

Детали: В Киеве коммунальщики возобновили давление в водопроводной сети на Левом берегу. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в понедельник, 1 мая.

«Восстановлено давление в водопроводной сети на Левом берегу. Канализационная насосная станция Позняки работает», — говорится в сообщении.

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