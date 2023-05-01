Стало известно, будут ли проводиться выпускные в украинских школах

Главное: В МОН объяснили, будут ли школы в этом году проводить выпускные. Учебные заведения в разных областях страны смогут сами решать, следует ли проводить выпускные вечера или нет, отметил Андрей Витренко.

Детали: Учебные заведения в этом учебном году будут самостоятельно решать, будут ли они проводить выпускные вечера. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона Единые новости.

Министерство рекомендует военным администрациям и школам учитывать ситуацию с безопасностью и организовывать торжества в соответствии с требованиями военного положения, отметил он.

Администрация и учителя учебного заведения самостоятельно смогут решать, что делать в вопросе проведения выпускного вечера.

«Мы уверены, что большие празднований в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо», — считает чиновник.

В Украине сейчас работают более 12 тысяч школ, заявил Витренко и добавил, что в областях разная ситуация, поэтому Минобразования рекомендует самостоятельно принимать решения о проведении выпускных на местах.

Скорее всего, на тех территориях, где обучение проходило онлайн, выпускных не будет, чтобы не подвергать опасности детей, родителей и учителей, добавил он.

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