В Минобороны назвали потери россиян за апрель

Главное: В апреле ВСУ ликвидировали почти 17 тысяч оккупантов. Также было уничтожено два самолета, три вертолета и 228 беспилотников.

Детали: В апреле 2023 года Вооруженные силы Украины уничтожили 16 970 оккупантов, а также 1200 единиц российского вооружения и военной техники. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За прошлый месяц враг, в частности, потерял:

— 84 танка;

— 211 боевых бронированных машин;

— 238 артиллерийских систем;

— 17 РСЗО;

— 16 установок ПВО;

— 317 единиц автотехники;

— 63 единицы спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники сбили два самолета, три вертолета врага, а также 228 беспилотников и 21 крылатую ракету.

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