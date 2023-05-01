В Минобороны назвали потери россиян за апрель

Главное: В апреле ВСУ ликвидировали почти 17 тысяч оккупантов. Также было уничтожено два самолета, три вертолета и 228 беспилотников.
Детали: В апреле 2023 года Вооруженные силы Украины уничтожили 16 970 оккупантов, а также 1200 единиц российского вооружения и военной техники. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
За прошлый месяц враг, в частности, потерял:
— 84 танка;
— 211 боевых бронированных машин;
— 238 артиллерийских систем;
— 17 РСЗО;
— 16 установок ПВО;
— 317 единиц автотехники;
— 63 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники сбили два самолета, три вертолета врага, а также 228 беспилотников и 21 крылатую ракету.
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