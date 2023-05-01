В Киевской области происходят перебои со светом. Названа причина

Главное: Из-за порывов ветра в Киевской области фиксируются перебои со светом. Специалисты уже работают над решением проблемы.

Детали: В селе Иванков Киевской области фиксируют перебои с электроснабжением из-за порывов ветра. Об этом сообщает официальный Telegram-канал об оперативной ситуации в Бориспольской общине Borik.

Перебои наблюдаются на улицах Козацкой и Свободы, которые питаются от абонентской трансформаторной подстанции.

Сильные порывы ветра раскачивают электросети, и они путаются в ветвях высоких деревьев. Специалисты уже работают над решением проблемы. Также планируется санитарная обрезка деревьев и обследование технического состояния сетей.

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